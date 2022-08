“Introductie OPPO Watch 3 Op 10 Augustus, Eerste Beelden Gelekt”

Oppo is van plan om op 10 augustus de Watch 3-serie te lanceren, aldus een Chinese tech-lekker. De eerste beelden van de smartwatch zijn inmiddels uitgelekt. De Oppo Watch 3 en Watch 3 Pro draaien op het Wear OS besturingssysteem.

Oppo wil zijn nieuwste smartwatch volgens de geruchten op 10 augustus presenteren, dezelfde dag dat Samsung zijn Galaxy Watch 5-serie zal aankondigen. Volgens Digital Chat Station bestaat de Oppo Watch 3-serie uit drie verschillende modellen. Op de onderstaande render zien we dat de smartwatch beschikt over een vierkant scherm en dat het design veel weg heeft van de Apple Watch. Evan Blass heeft hier meer beelden gedeeld.

De geruchten spreken over de aanwezigheid van een LTPO-scherm met variabele verversingssnelheid voor een langere accuduur. Oppo heeft zelf al bekendgemaakt dat de Oppo Watch 3 beschikt over een Snapdragon W5 Gen 1 processor en dat er een ECG-functie aanwezig is voor het maken van een hartfilmpje. Verder verwachten we dat de smartwatch draait op Wear OS 3.

Meer details over de Oppo Watch 3-serie hebben we nog niet, maar na de introductie op 10 augustus zetten wij alle details weer op een rijtje.

