Motorola Introduceert Moto X30 Pro Met 200MP Camera

Motorola heeft deze week de opvouwbare Moto Razr 2022 aangekondigd, maar we kregen ook de Moto X30 Pro te zien. De smartphone, die in Europa waarschijnlijk de naam Edge 30 Ultra meekrijgt, beschikt onder andere over een 200MP camera.

De Motorola Moto X30 Pro is de eerste smartphone die gebruikmaakt van een Samsung HP1-sensor. Deze sensor heeft een 200MP resolutie, maar combineert bij weinig licht zestien pixels van de sensor tot één pixel in de foto. Hierdoor blijven pixels over van 2,56 micrometer, wat resulteert in een foto met een 12,5MP resolutie. Bij veel licht combineert de sensor vier pixels tot één, met een 50MP resolutie als resultaat. Bij heel veel licht worden geen pixel gecombineerd en kun je daadwerkelijk 200MP foto’s maken.

Naast de hoofdlens vinden we een 50MP groothoeklens en een telelens met 2x optische zoom. De selfie-camera heeft een 60MP resolutie.

De overige specificaties zijn ook high-end. Zo heeft de Moto X30 Pro een 6,67-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4610mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen.

De Moto X30 Pro krijgt een adviesprijs mee van 3700 yuan, omgerekend zo’n 530 euro. Volgens de geruchten komt de smartphone later ook naar Europa onder de naam Edge 30 Ultra.

