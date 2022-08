Xiaomi Introduceert Opvouwbare Xiaomi Mix Fold 2

Deze week hebben maar liefst drie fabrikanten nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd, na Samsung en Motorola heeft de fabrikant Xiaomi ook zijn nieuwste opvouwbare smartphone geïntroduceerd. De Xiaomi Mix Fold 2 is een high-end smartphone die de concurrentie aangaat met de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Xiaomi heeft bij de Xiaomi Mix Fold 2 veel aandacht besteed aan het design. Zo is de Mix Fold 2 opengevouwen slechts 5,4mm dik en weegt het geheel 262 gram. Aan de binnenkant vinden we een 8,02-inch vouwbaar OLED-paneel met een resolutie van 2016 x 1914 pixels. Aan de buitenkant vinden we een 6,56-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie.

De Xiaomi Mix Fold 2 heeft high-end specificaties, waaronder een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 8MP telelens met 2x optische zoom. In het scherm aan de buitenkant vinden we nog een 20MP selfie-camera. Voor de camera’s heeft Xiaomi opnieuw samengewerkt met Leica.

Op dit moment is de Xiaomi Mix Fold 2 alleen voor de Chinese markt aangekondigd, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 1295 euro. We hebben nog geen informatie over een internationale lancering.