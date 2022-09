JBL Tour PRO 2: Eerste Draadloze Oordopjes Met Smart Oplaadcase

JBL heeft deze week de JBL Tour PRO 2 aangekondigd. De JBL Tour PRO 2 is uniek, omdat het de eerste oordopjes zijn met een smart oplaadcase. Deze oplaadcase is uitgerust met een 1,45-inch LED-touch-display om je muziek te beheren, je oordopjes aan te passen, en oproepen, berichten en social media-meldingen in realtime te ontvangen zonder je telefoon aan te hoeven raken.

Wekelijks verschijnen nieuwe draadloze oordopjes op de markt, maar eens in de zoveel tijd krijgen we oordopjes te zien die echt opvallen. De JBL Tour PRO 2 zijn zulke oordopjes. De oplaadcase van de oordopjes is namelijk uitgerust met een touchscreen. Dit scherm moet zorgen voor een eenvoudige navigatie en personalisatie zonder dat je je telefoon op hoeft te pakken of de JBL Headphones-app hoeft te openen.

Naast de opvallende oplaadcase zijn de JBL oordopjes zelf ook heel uitgebreid. Hieronder een overzicht van de belangrijkste specs:

– True Adaptive noise canceling met aanpasbare ANC en aanpasbaar omgevingsgeluid

– 10 mm dynamische drivers aangedreven door legendarisch JBL PRO-geluid

– Aanpasbare geluidservaring met Personi-fi 2.0

– Meeslepende JBL Spatial Sound

– 40 uur totale muziekweergave – 10 uur in de oordopjes en nog eens 30 uur in de case

– 6-mic perfecte telefoongesprekken met VoiceAware

– Bluetooth 5.3, LE Audio-connectiviteit

– Ovaal buisontwerp met meerdere maten oordopjes voor comfort, prestaties en de perfecte afdichting

De JBL Tour PRO 2 verschijnt pas in januari 2023 op de markt, dus we moeten nog wel even geduld hebben. De oordopjes krijgen een adviesprijs mee van 249 euro en zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en champagne.