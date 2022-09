Poco Zal Poco M5 En M5s Op 5 September Introduceren

Poco heeft een presentatie ingepland waar de fabrikant twee nieuwe smartphones zal introduceren. Op 5 september krijgen we zowel de Poco M5 als de Poco M5s te zien, twee voordelige smartphones.

Volgende week krijgen we de opvolger van de Poco M4-serie te zien. De serie bestaat uit twee modellen, namelijk de Poco M5 en de Poco M5s. Beide modellen zijn mid-range smartphones, maar veel details over de specificaties hebben we nog niet.

Waarschijnlijk krijgen de smartphones een processor van MediaTek, niet van Qualcomm. De huidige Poco M4 Pro maakt ook gebruik van een MediaTek, processor, namelijk de Dimensity 8100-chipset. Verder verwachten we een design met felle kleuren en een grote camera-module, waarin twee lenzen zitten verwerkt. Details over deze camera’s hebben we echter nog niet. Het scherm heeft een druppelnotch voor de selfie-camera. Een druppelnotch is een vrij “ouderwetse” oplossing voor een selfie-camera.

Veel specificaties van de Poco M5-serie ontbreken dus nog, maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten op de officiële introductie. Na de presentatie op 5 september zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]