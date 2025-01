Xiaomi Introduceert Voordelige Redmi Buds 6 (Pro) Met ANC

Xiaomi heeft twee nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om de reguliere Redmi Buds 6 en de Redmi Buds 6 Pro. De oordopjes beschikken over verbeterde ruisonderdrukking, head tracking en een lange accuduur.

De Xiaomi Redmi Buds 6 zijn voordelige oordopjes met geavanceerde actieve ruisonderdrukking (ANC) met een diepte tot 49 dB¹ en 2 kHz bandbreedte. Ideaal om geluiden van regen, het typen van je toetsenbord of het verkeer te blokkeren. Ook moet AI-ruisonderdrukking wind tot 9 m/s wegfilteren. Xiaomi belooft een rijk en dynamisch geluid en een accuduur van 10 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je in totaal 42 uur naar muziek luisteren.

De Redmi Buds 6 is vanaf 15 januari verkrijgbaar in de kleuren Cloud White, Night Black en Coral Green voor een prijskaartje van €44,99.

Xiaomi heeft ook een Pro-model geïnteresseerd. De Redmi Buds 6 Pro moet een nog betere audioervaring leveren. De oordopjes beschikken over PZT dual tweeters gecombineerd met een 11 mm driver met een titanium diafragma, dat moet zorgen voor diepere bassen en scherpere hoge tonen.

Ook heeft de Redmi Buds 6 Pro een betere ANC (55dB met 4kHz-dekking). Volgens Xiaomi kan de Buds 6 Pro 14,16% meer geluiden wegfilteren dan zijn voorganger. De oordopjes hebben een accuduur van 9,5 uur of 36 uur in combinatie met de oplaadcase.

De Xiaomi Redmi Buds 6 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Glacier White, Space Black en Lavender Purple voor een adviesprijs van €79,99.