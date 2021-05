JBL Introduceert Tour Serie Met Over-ear En In-ear Headsets

JBL heeft de nieuwe Tour Serie gelanceerd met de introductie van twee nieuwe headsets. De Tour ONE is een Over-ear headset en de Tour Pro+ is een true wireless headset. Beide headsets hebben ondersteuning voor adaptive noise cancellation, JBL Pro Sound, adaptive ambient aware en de TalkThru technologie.

JBL is een merk die bekend staat om zijn headsets en speakers. De Amerikaanse fabrikant heeft zijn assortiment nu uitgebreid met twee nieuwe headsets. De JBL Tour ONE is een Over-ear headset die de gebruiker volledig isoleert van de buitenwereld. Met de SilentNowfunctie kun je de ruisonderdrukkingmodus inschakelen, zodat je volledig kunt opgaan in de muziek. De headset heeft een maximale speeltijd van 50 uur, of 25 uur met noise cancelling ingeschakeld. Een aantal handige features zijn Fast Pair​, Automatisch afspelen/pauzeren, handsfree bediening, snelladen, Adaptive ambient aware en TalkThru. De Tour One krijgt een adviesprijs mee van 299,95 euro.

De JBL Tour Pro+ is een true wireless headset met een in-ear design. Zodra je het doosje van de oordopjes opent worden de oordopjes dankzij Fast Pair gekoppeld aan een Android-apparaat. De oordopjes hebben ondersteuning voor ANC, Dual Connect + Sync, Adaptive ambient aware & TalkThru en handsfree bediening. De oordopjes gaan maximaal 8 uur mee op één acculading of 6 uur met active noise cancelling ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je de Tour Pro+ 30 uur gebruiken. De JBL Tour Pro+ heeft een adviesprijs meegekregen van 199,95 euro.

