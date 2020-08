Nieuwe Samsung Galaxy Buds Live Kost 189 Euro

Samsung heeft gisteren tijdens een Unpacked-event onder andere de Galaxy Note 20-serie, de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Tab S7-serie aangekondigd. We kregen echter ook de nieuwste draadloze oordopjes van de Zuid-Koreaanse fabrikant te zien. De Galaxy Buds Live krijgt een adviesprijs mee van 189 euro.

De nieuwe draadloze oordopjes van Samsung hebben betere noise-cancelling gekregen en zijn uitgerust met betere microfoons die de gesprekskwaliteit van oproepen verbeteren. Ook heeft Samsung gekozen voor een nieuw boonvormig design. De Galaxy Buds Live hebben ondersteuning voor de spraakassistent Bixby en gaan 6 uur mee op één acculading. De bijbehorende oplaadcase is goed voor 9 uur extra accuduur. Vijf minuten in de oplaadcase is goed voor 1 uur luisterplezier.

De Galaxy Buds Live komen op de markt in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Black en Mystic White voor een adviesprijs van 189 euro. De oordopjes zijn verkrijgbaar vanaf 21 augustus.