OPPO Reno 8 En Reno 8 Pro Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

De Chinese fabrikant Oppo heeft tijdens een presentatie in Parijs de Reno 8-serie aangekondigd voor Europa, inclusief Nederland. De serie bestaat uit de Reno 8 en de Reno 8 Pro, die op de markt verschijnen voor een adviesprijs van 529 euro en 749 euro.

OPPO Reno 8

De Oppo Reno 8 is het “standaard” model in de nieuwe serie. De Reno 8 beschikt over een 6,4-inch 90Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 × 1080 pixels en een kleine kin aan de onderkant van het scherm. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 1300-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4.500 mAh en heeft ondersteuning voor 80W snelladen.

Voorop vinden we een 32MP selfie-camera, die zit verwerkt in en ronde uitsparing in de linkerbovenhoek van het scherm. De camera aan de achterkant beschikt over een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit verwerkt in het scherm en de smartphone draait op Android 12 met de ColorOS 12.1-schil. gebruikers van de Oppo Reno 8 ontvangen twee grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

De Oppo Reno 8 is verkrijgbaar in de kleuren Shimmer Gold en Shimmer Black en de smartphone krijgt een adviesprijs mee van 529 euro.

OPPO Reno 8 OPPO Reno 8 Pro

OPPO Reno 8 Pro

De Reno 8 Pro is een moderne en krachtigere uitvoering van de reguliere Reno 8. Zo heeft de Reno 8 Pro een behuizing van aluminium in plaats van plastic en neemt het 6,7-inch 120Hz AMOLED-scherm de gehele voorkant in beslag. Ook zit de selfie-camera niet in de hoek van het scherm maar in het midden. Intern vinden we een krachtigere MediaTek Dimensity 8100-MAX processor met 8GB of 12GB opslagruimte. De overige specificaties zijn hetzelfde als die van de reguliere Reno 8.

De Reno 8 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Glazed Green en Glazed Black voor een adviesprijs van 749 euro. Mensen die voor 2 oktober een bestelling plaatsen krijgen gratis vier cadeaus ter waarde van 327 euro. Het gaat om de draadloze oordopjes OPPO Enco, de draadloze oplader OPPO AirVOOC 50W, de OPPO Watch free en een siliconen beschermhoes.