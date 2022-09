Google Foto’s Update Introduceert Collagebewerker

Google heeft een grote update uitgerold naar Google Foto’s. De update introduceert onder andere verbeterde herinneringen en een nieuwe collage-editor waarmee je zelf collages kunt bewerken.

Google Foto’s is een zeer populaire foto-app die meer dan 3,5 miljard views per maand genereert. Nu krijgt de app de grootste update sinds 2020, aldus Google.

Een van de populairste functies van Google Foto’s is de herinneringen-functie. Met deze functie kun je terug in de tijd gaan en verschillende foto’s van een bepaald onderwerp bundelen. De update geeft deze functie nu een nieuw ontwerp die meer aandacht besteed aan video’s en foto’s die getoond worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van subtiel in- en uitzoomen en is het nu eenvoudiger om een herinnering te delen met anderen. In de onderstaande video zien we de verbeterde “memories” functie in actie.

Ook brengt de update een nieuwe collage-editor met zich mee. Met deze editor kun je voortaan zelf collages bewerken. Je kunt onder andere foto’s verplaatsen en een eigen achtergrond kiezen. Google noemt de functie “Stijlen”. De onderstaande afbeelding laat zien hoe deze Stijlen er uit kunnen zien.

Google rolt de update nu uit, maar het kan even duren voordat de nieuwe functies voor iedereen beschikbaar zijn.

via [droidapp]