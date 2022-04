“Nog Meer Foto’s Van Google Pixel Watch Gelekt”

Een paar dagen geleden deelden wij de eerste foto’s waarop de aankomende Pixel Watch te zien zou zijn. Nu heeft dezelfde bron nog wat extra foto’s gedeeld. Dit keer zien we de smartwatch van Google ook om de pols.

Volgens Android Central is de smartwatch op de foto’s een prototype die door een Google-medewerker in een restaurant achtergelaten zou zijn. Of dit ook waar is weten wij niet. Het kan namelijk net zo goed een marketing stunt zijn van Google. Het heeft in ieder geval geresulteerd in een hoop foto’s.

Op de nieuwe foto’s zien we hoe de Pixel Watch er uit ziet om de pols. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het formaat en de rondingen. Door de vele rondingen ziet de Pixel Watch er heel anders uit dan een klassieke horloge, waardoor de Pixel Watch naar onze mening niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Dat Google anders durft te zijn heeft het bedrijf al laten zien met de introductie van de nieuwste Pixel-smartphones.







Aan de buitenkant van de behuizing zien we twee drukknoppen en een draaibare kroon waarmee je door de interface kunt scrollen. De persoon die de Pixel Watch heeft gevonden heeft geen oplader. Hierdoor weten we weinig over de manier waarop de Pixel Watch oplaadt en is het nog onduidelijk of je de smartwatch alleen met een kabel kunt opladen of ook draadloos. De smartwatch is niet op te starten en toont alleen een Google-logo als je op de powerknop drukt. Hierdoor weten wij nog niet hoe het besturingssysteem er uit komt te zien.







Volgens eerdere geruchten kun je de Pixel Watch toevoegen aan de Fitbit-app, beschikt de smartwatch over 32GB interne opslagruimte en verschijnt de Pixel Watch op de markt in de kleuren zwart, goud en grijs. De Pixel Watch draait op Wear OS 3.1. De officiële introductie zal waarschijnlijk plaatsvinden op Google’s I/O-conferentie die start op 11 mei.

via [AW]