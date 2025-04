Renders Van Google Pixel Watch 4 Uitgelekt

Google zal dit jaar de opvolger van de Pixel Watch 3 introduceren en op het internet zijn nu verschillende renders opgedoken waarop deze smartwatch te zien is. Volgens de geruchten krijgt de Google Pixel Watch 4 ondersteuning voor draadloos opladen.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de doorgaans goed geïnformeerde bron OnLeaks. De renders zijn gebaseerd op de tot nu toe bekende informatie. Het design van de Pixel Watch 4 lijkt erg veel op die van de Watch 3. Wel is de smartwatch met een dikte van 14,3 millimeter 2 millimeter dikker dan de Pixel Watch 3. Het valt op dat de contactpunten voor het opladen van de smartwatch niet zichtbaar zijn op de renders. Dit kan betekenen dat Google de Pixel Watch 4 ondersteuning geeft voor draadloos laden. Consumenten kunnen waarschijnlijk kiezen voor een 41mm of 45mm model.

Meer informatie over de Pixel Watch 4 hebben we nog niet. We verwachten echter. dat de introductie van de smartwatch tegelijkertijd zal plaatsvinden met de introductie van de Pixel 10-serie. Dit zal waarschijnlijk ergens rond augustus gebeuren.

via [droidapp]