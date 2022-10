Fossil Gen 6-smartwatches Ontvangen Wear OS 3-update

Fossil is begonnen met de uitrol van Wear OS 3 voor zijn Gen 6-smartwatches. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder verbeterde tracking en een vernieuwde interface.

Wear OS 3 brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee, zoals verbeterde tracking van gezondheid- en fitnessactiviteiten en een aangepaste interface met Material You-achtige elementen. Google introduceerde het Material You-design in Android 12. Daarnaast heeft de “snelle instellingen” een andere look gekregen en is het nu mogelijk om de Gen 6-smartwatch te koppelen aan de Fossil-app. Voorheen moest je de Wear OS-app van Google gebruiken.

Om de Wear OS 3-update te downloaden ga je op je Fossil Gen 6-smartwatch naar “Instellingen” -> “Systeem” en tik je een paar keer op het horloge-icoon.

via [androidplanet]