Ook Samsung Galaxy A52 Ontvangt November-update

Gisteren schreven wij dat Samsung de beveiligingsupdate van november heeft uitgerold naar de Galaxy A53. Uit meldingen van consumenten blijkt dat dezelfde update nu ook klaarstaat voor de Samsung Galaxy A52.

Veel smartphones in de Galaxy S-serie en de Galaxy A-serie hebben inmiddels de november-update ontvangen. Zo ook de 4G-versie van de Galaxy A52. De update lijkt nog niet beschikbaar voor de Galaxy A52 5G en de Galaxy A52s. Wanneer deze modellen de update ontvangen is onduidelijk.

Het is opvallend dat de Galaxy A52 4G de november-update heeft gekregen, aangezien de smartphone sinds april nog maar één update per kwartaal ontvangt. Ondanks dit nieuwe updatebeleid heeft de Galaxy A52 4G sinds april echter al vijf updates ontvangen. Gebruikers ontvangen dus veel vaker updates dan de beloofde kwartaalupdate. De nieuwste beveiligingspatch dicht 38 kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en 13 in Samsung’s eigen Android-schil. Hierdoor ben jij als gebruiker beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Heb jij de november-update met versienummer A525FXXSAFXJ2 nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A52.

via [galaxyclub]