Samsung Galaxy A52 En Galaxy A51 Ontvangen Beveiligingsupdate

Samsung heeft twee nieuwe beveiligingsupdates uitgerold. Deze updates zorgen ervoor dat zowel de Galaxy A52 als de Galaxy A51 weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadaardigen.

Nadat Samsung de beveiligingspatch van oktober 2022 eerder al uitrolde naar de Galaxy A52s en de Galaxy A53, komt dezelfde patch nu ook binnen op de Galaxy A52. De oktober-patch is de allernieuwste beveiligingspatch die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadaardigen. De update is 190MB groot en lijkt naast de nieuwe beveiligingspatch verder geen andere wijzigingen met zich mee te brengen. Wel kunnen er op de achtergrond wat stabiliteits- of prestatieverbeteringen zijn doorgevoerd.

De drie jaar oude Galaxy A51 ontvangt ook een update. Deze update installeert echter niet de beveiligingspatch van oktober, maar die van september. De update is 142 MB groot en net als de update voor de Galaxy A52 lijkt de update voor de Galaxy A51 verder geen nieuwe functies of grote wijzigingen met zich mee te brengen.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]