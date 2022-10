Google Pixel 7 (Pro) Gebruikers Klagen Over Problemen Met Contactloos Betalen

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro, de nieuwste vlaggenschip-smartphones van Google, zijn inmiddels verkrijgbaar en de verkoop lijkt goed te lopen. Op het internet duiken nu echter de eerste berichten van mensen die klagen over problemen met de smartphone. Zo zijn er onder andere problemen met contactloos betalen.

Eerder schreven wij al dat de Pixel 7 Pro last heeft van een batterijprobleem op zonnige dagen, doordat het scherm in deze omstandigheden meer dan gemiddeld energie verbruikt. Google heeft nog niet gereageerd op dit probleem, maar inmiddels duiken alweer nieuwe klachten op. Dit keer gaat het om problemen met contactloos betalen met de smartphone.

Mensen die met de Google Pixel 7 (Pro) in een winkel contactloos willen betalen krijgen soms de melding “ongeldige pas”. In deze gevallen is het enkel mogelijk om te betalen met een pinpas, maar deze heeft niet iedereen altijd bij zich, wat voor vervelende situaties kan zorgen. Het probleem komt voor bij verschillende betaal-apps en banken.

Google heeft nog niet gereageerd, maar 9to5Google denkt te weten wat het probleem is. De Pixel 7-serie beschikt over gezichtsherkenning waarmee gebruikers de smartphone kunnen ontgrendelen, maar omdat dit niet de meest veilige methode van biometrische authenticatie is werkt gezichtsherkenning niet bij gevoelige apps zoals wachtwoordbeheerders en bank-apps. Wanneer de gebruiker van de Pixel 7 (Pro) de smartphone heeft ontgrendeld via gezichtsherkenning, wordt automatisch een transactie via NFC geweigerd. Gebruikers die de smartphone ontgrendelen met een vingerafdruk ervaren geen problemen.

via [droidapp]