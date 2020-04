OnePlus Presenteert 30W Draadloze Lader

OnePlus heeft een nieuwe oplader aangekondigd, genaamd Warp Charge 30. Met de Warp Charge 30 is het mogelijk om de OnePlus 8 Pro draadloos op te laden met een snelheid van 30W. Hierdoor is de accu na een half uur aan de lader weer voor 50% opgeladen.

Via het forum van de Chinese fabrikant heeft OnePlus de bovenstaande afbeelding gedeeld. Hierop zien we het ontwerp van de Warp Charge 30 waarmee je de OnePlus 8-smartphones, die op 14 april geïntroduceerd worden, draadloos kunt opladen. Volgens de geruchten is alleen de OnePlus 8 Pro in staat om draadloos te laden met een snelheid van 30W. De reguliere versie zou dit minder snel doen.

De oplader van OnePlus is een stuk sneller dan de meeste draadloze opladers, die doorgaans met 10W opladen. De fabrikant gebruikt hiervoor een op maat gemaakte chip. We verwachten dat OnePlus de oplader tijdens de introductie van de OnePlus 8 zal presenteren.