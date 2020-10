Review JBL Tune 220TWS: Voordelige AirPods Alternatief!

Het is weer tijd voor een nieuwe review van true wireless oordopjes. Dit keer kijken we naar de JBL Tune 220TWS. Dit zijn volledige draadloze oordopjes met een aantrekkelijk prijskaartje en een vertrouwd design. Kunnen wij de JBL Tune 220TWS aanrader of is de markt van draadloze oordopjes te sterk voor de Tune 220TWS?

Inhoud

De JBL Tune 220TWS is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren, namelijk zwart, wit, roze en blauw. Wij hebben de blauwe uitvoering ontvangen. In de verpakking vinden we de twee oordopjes, de oplaadcase, een oranje micro-usb kabel om de oplaadcase mee op te laden en wat papierwerk, waaronder een zeer duidelijke handleiding en een garantiekaart.

Design

De JBL Tune 220TWS komt met een oplaadcase van zacht en hard plastic. De buitenkant heeft een mooie vormgeving met een mat textuur die geen vlekken achterlaat. Het klepje maakt gebruik van een magneetje om het klepje dicht te houden. Een veertje in de scharnier van het klepje zorgt ervoor dat het klepje volledig openklapt wanneer je de oordopjes uit de oplaadcase wilt halen. Het opladen van de oplaadcase doe je via een inmiddels ouderwetse micro-usb aansluiting. De meeste mensen zijn inmiddels overgestapt op USB-C, dus het is jammer dat deze nieuwere poort ontbreekt.

Wanneer we het klepje openen zien we allerlei lampjes en kleurtjes. Een blauwe en rode stip geven de locatie van het linker en rechter oordopje aan. Drie witte led-lampjes in het midden van de oplaadcase geven aan hoe vol de accu is. Ook op de oordopjes vinden we een led-lampje. Deze geeft informatie over de accucapaciteit en de Bluetooth-verbinding.

Als we de oordopjes uit de oplaadcase halen zien we dat JBL heeft gekozen voor een design die te vergelijken is met de populaire Apple AirPods. De oordopjes hebben namelijk een vrij plat kopje die je in je oorschelp legt. De oordopjes hebben dus geen rubberen eartip die je in je oorkanaal duwt. Dit heeft zowel voordelen als nadelen.

Doordat de oordopjes in je oorkanaal hangen voel je namelijk geen druk op je oor en kun je de oordopjes urenlang inhouden zonder dat je last krijgt van je oren. Na een tijdje in gebruik voel je haast niet meer dat je de oordopjes nog in hebt. Dit is mede te danken aan het lichte gewicht van slechts 5 gram per oordopje. Ook krijg je geen last van je oren als je de drukknopjes op de oordopjes veel gebruikt.

Het nadeel is dat de oordopjes vrij los in je oor liggen en daardoor bij snelle en ruige bewegingen uit je oor kunnen vallen. De JBL Tune 220TWS is daarom niet geschikt om te gebruiken tijdens het sporten. Bij gebruik in huis, in het openbaar vervoer of tijdens normale wandelingen blijven de oortjes echter prima zitten.

Functies en Geluidskwaliteit

JBL, onderdeel van Harman, is geen nieuwkomer. De fabrikant brengt al jaren speakers en headsets voor consumenten op de markt en is inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendere spelers. Dat JBL ervaring heeft op het gebied van audio is gelukkig goed te horen. JBL heeft de oordopjes namelijk uitgerust met 12mm drivers die een flinke bas creëren en ook de mid- en high- tonen duidelijk laten horen. JBL noemt de audio met extra krachtige bas “JBL Pure Bass Sound“.

Over de geluidskwaliteit hebben wij voor een true wireless headset in deze prijscategorie dan ook niks te klagen. Wel zou het leuk zijn als JBL een app uitbrengt met een equalizer, zodat je zelf de bas en andere tonen naar eigen smaak kunt aanpassen. Ook blijf je de omgevingsgeluiden horen, omdat de oordopjes je oorkanaal niet volledig afsluiten. Dit is tijdens deelname aan het verkeer overigens wel een stuk veiliger.

Dankzij de ingebouwde microfoon kun je de JBL Tune 220TWS ook gebruiken om mee te telefoneren. Tijdens onze test was ik duidelijk te verstaan, ook in drukkere omgevingen.

De oordopjes gaan 3 uur mee op een acculading. De oplaadcase is goed voor 16 uur extra luisterplezier en de oplaadcase moet ongeveer 2 uur aan de lader hangen om volledig op te laden. De totale accuduur van 19 uur is vrij normaal in deze prijsklasse, maar het opladen van de oplaadcase is mede door de micro-usb aansluiting wat traag.

Tijdens de review heb ik geen enkele keer problemen gehad met de Bluetooth-connectie tussen de JBL Tune 220TWS en mijn smartphone. Het pairen verliep snel en eenvoudig en er is geen audiovertraging merkbaar tijdens het kijken van video’s. Ik kan ongeveer 10 meter van mijn smartphone vandaan lopen zonder dat de verbinding verbreekt. Loop ik wel te ver weg dan maakt de Tune 220TWS automatisch weer verbinding zodra mijn smartphone weer binnen bereik is.

De oordopjes maken gebruik van het “master/slave” principe, waarbij één oordopje verbinding maakt met de smartphone en het signaal en de audio vervolgens doorstuurt naar het tweede oordopjes. Dit is vrij normaal in deze prijsklasse, maar mensen die regelmatig maar één oordopje gebruiken moeten er rekening mee houden dat dit alleen kan met het rechter oortje. Dit is namelijk de “master”. De “slave”, in dit geval het linker oortje, is niet te gebruiken zonder de “master”, het rechter oortje.

Op beide oortjes zit een klein drukknopje. Deze gebruik je om de pairing-mode te activeren of om de oordopjes aan of uit te schakelen. Met de knop op het linker oortje kun je het volgende of vorige nummer afspelen. De knop op het rechter oortje gebruik je om een nummer te pauzeren, een telefoongesprek aan te nemen of om de spraakassistent (Google Assistent, Siri, Bixby) te activeren. De knopjes zijn gevoelig en maken geen vervelend klikgeluid.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De JBL Tune 220TWS is niet voor iedereen. Voornamelijk doordat de oordopjes niet geschikt zijn voor sporters en omdat een USB-C aansluiting ontbreekt. Voor de minder actieve consument is de Tune 220TWS echter een prima keuze en een leuk alternatief voor de veel duurdere Apple AirPods.

De JBL Tune 220TWS levert goede geluidskwaliteit waarbij de bas, midden en hoge tonen goed op elkaar zijn afgesteld. De Bluetooth-verbinding is stabiel en je bent duidelijk te verstaan tijdens telefoongesprekken. De Tune 220TWS heeft een leuk design en is in meerdere kleuren beschikbaar. De oordopjes zitten comfortabel in het oor, maar zitten iets te los voor gebruik tijdens sportactiviteiten. ANC of “single point connection” ontbreekt en de accu gaat in totaal ongeveer 19 uur mee. De JBL Tune 220TWS is inmiddels voor iets minder dan 80 euro verkrijgbaar.

Voordelen

– Goede audiokwaliteit

– Aantrekkelijk prijskaartje

– Leuke vormgeving met veel kleurtjes om uit te kiezen

Nadelen

– Maakt nog gebruik van micro-usb

– Niet geschikt om mee te sporten

Wil je de oordopjes kopen? De JBL Tune 220TWS is bij Coolblue verkrijgbaar voor 78 euro in de kleuren zwart, blauw, roze en wit.