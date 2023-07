Kleine Sony WF-1000XM5 Oordopjes Met “Beste Noise Cancelling” Geïntroduceerd

Sony heeft zijn nieuwste setje high-end draadloze oordopjes geïntroduceerd. De fabrikant noemt de Sony WF-1000XM5-oordopjes “de beste noise cancelling oordopjes”. De WF-1000XM5 is kleiner en lichter dan zijn voorganger en verschijnt in augustus op de markt.

De WF-1000XM5 is de opvolger van de populaire WF-1000XM4. De oordopjes van de WF-1000XM5 hebben een glanzende afwerking en zijn 25% kleiner en ongeveer 20% lichter dan hun voorganger, waardoor ze comfortabeler zijn om langere tijd te dragen. Sony heeft de WF-1000XM5 voorzien van geavanceerde technologie voor een superieure geluidskwaliteit en de beste noise cancelling prestaties op de markt, aldus de fabrikant. Sony gebruikt hiervoor Real-time audioprocessors en hoogwaardige microfoons die de speciaal ontworpen Dynamic Driver X-drivers aandrijven. Deze technologie moet zorgen voor een breed frequentiebereik, diepe bas en heldere zang. De WF-1000XM5 heeft per oordopje drie microfoons, tegenover twee op de WF-1000XM4. Ook maakt de WF-1000XM5 gebruiken van 8,4mm Dynamic Driver X-drivers, ten opzichte van 6mm drivers in de WF-1000XM4.

De oordopjes hebben verder ondersteuning voor High-Resolution Audio Wireless dankzij LDAC en DSEE Extreme, 360 Reality Audio en head tracking technologie. Deze technologieën moeten zorgen voor een realistische luisterervaring door geluidsvelden automatisch aan te passen om te compenseren voor je hoofdbewegingen. Sony belooft een accuduur van 12 uur met ANC uitgeschakeld en 8 uur met ANC ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je 36 uur (zonder ANC) of 24 uur (met ANC) naar muziek luisteren. De oplaadcase heeft ondersteuning voor draadloos laden en de oordopjes hebben een ipx4-classificatie gekregen.

De Sony WF-1000XM5-oordopjes zijn vanaf augustus 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 320 euro. Dit is 40 euro meer dan de originele adviesprijs van de WF-1000XM4, die in 2021 op de markt verscheen.