Xiaomi Mi 10 Ultra Komt Niet Naar Nederland en België

Xiaomi introduceerde deze week de zeer uitgebreide en krachtige Xiaomi Mi 10 Ultra om het tienjarig bestaan van de fabrikant te vieren. Er was toen nog geen duidelijkheid over een Europese lancering, maar helaas weten we nu dat Xiaomi niet van plan is om de Mi 10 Ultra buiten China op de markt te brengen.

De Xiaomi Mi 10 Ultra valt op door zijn 120Hz-scherm, ondersteuning voor 120 watt snelladen en de vierdubbele camera met 120x zoom. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-ondersteuning, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4500 mAh accu. Deze accu kan ook draadloos met een snelheid van 50 watt snelladen. Het 120Hz AMOLED-scherm is 6,67-inch groot en heeft een resolutie van 2340 x 1080 pixels. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 20MP groothoeklens, een 48MP periscooplens met 120x digitale zoom en 5x optische zoom én een 12MP telelens met 2x optische zoom.

Xiaomi heeft aan GSMArena laten weten dat de Mi 10 Ultra alleen in China te koop is en dat de smartphone niet in andere landen op de markt verschijnen, ook niet onder een andere naam. In China kost de smartphone omgerekend ongeveer 650 euro (8GB/128GB) tot 860 euro (16GB/512GB).

via [androidplanet]