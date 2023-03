Instagram Toont Nu Ook Advertenties In Zoekresultaten

Instagram heeft laten weten dat het bedrijf voortaan ook advertenties gaat tonen in de zoekresultaten. De advertenties die worden getoond zijn vermoedelijk aangepast aan de zoektermen die de gebruiker heeft ingetypt.

Instagram schrijft dat de nieuwe advertenties de komende maanden wereldwijd worden uitgerold. De advertenties worden getoond bij zoektermen die vallen binnen de richtlijnen. Naast het tonen van meer advertenties komt Instagram ook met reminders voor gesponsorde evenementen. Gebruikers kunnen zelf aangeven of ze interesse hebben in het ontvangen van een herinnering voorafgaand aan het evenement. Herinneringen worden getoond in de vorm van een pushmelding van Instagram.

Als reminders beschikbaar zijn zie je een blauwe balk bij een post met daarbij de tekst ‘remind me’. Reminders zijn per direct beschikbaar.

via [tweakers]