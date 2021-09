Jabra Introduceert Drie Nieuwe Draadloze Oordopjes

Jabra heeft drie nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. Het gaat om de voordelige Elite 3, de Elite 7 Active met verbeterde pasvorm en noise cancelling en de uitgebreide Jabra Elite 7 Pro met voice pick-up-sensor voor een betere spraakkwaliteit.

De Jabra Elite 7 Pro is de meest uitgebreide true wireless headset van de drie. De Elite 7 Pro heeft ondersteuning voor active noisecancelling en is uitgerust met voice pick-up-sensoren die stemtrillingen via het bot registreert als wind- of omgevingsgeluiden de registratie ervan bemoeilijkt. Dit in combinatie met de vier microfoons en verbeterde algortimes zorgt voor een betere gesprekskwaliteit.

Naast het blokkeren van geluid kan de Elite 7 Pro met de HearThrough-transparantiemodus ook geluid doorlaten. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld deelneemt aan het verkeer of wanneer iemand tegen jou begint te praten. Via de mobiele Jabra-app kun je de intensiteit van de ANC en HearThrough-modus naar wens aanpassen. De oordopjes gaan 9 uur mee op één acculading en in combinatie met de oplaadcase kun je 35 uur naar muziek luisteren. Ook interessant is dat de oordopjes 16 procent kleiner zijn dan de populaire Elite 75t. De Jabra Elite 7 Pro is vanaf 1 oktober verkrijgbaar voor 199 euro.

De Jabra Elite 7 Active is een iets minder dure uitvoering van de Elite 7 Pro. Net als de Pro-uitvoering beschikt de Elite 7 Active over active noise cancelling en een transparantiemodus. Ook de accuduur is hetzelfde. Het ontwerp van de oordopjes is wel iets anders en is voorzien van een speciale coating die ervoor zorgt dat de oortjes beter in het oor blijven zitten. De Jabra Elite 7 Active is vanaf 1 oktober beschikbaar voor 179 euro.

Als laatste heeft Jabra ook nog budget-oordopjes aangekondigd. De Jabra Elite 3 heeft geen active noisecancelling of een voice pick-up sensor. De oordopjes hebben vier microfoons die onder andere worden gebruikt voor de HearThrough-transparantiemodus. De Elite 3 heeft een accuduur van 7 uur en in combinatie met de oplaadcase kun je de oordopjes 28 uur gebruiken. De Jabra Elite 3 krijgt een adviesprijs mee van 79,99 euro.

