Xiaomi Smart Band 8 Fitnesstracker Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week niet alleen de high-end Xiaomi 13 Ultra aangekondigd, maar ook zijn nieuwste fitnesstracker. De Xiaomi Smart Band 8 is eerst alleen voor de Chinese markt aangekondigd, maar de wearables van Xiaomi verschijnen op een later tijdstip ook in Europa op de markt.

Xiaomi heeft deze week in thuisland China een hele serie nieuwe producten aangekondigd. Een van deze producten is de Xiaomi Smart Band 8, een voordelige fitnesstracker met een metalen frame die in de kleuren zwart en lichtgoud op de markt verschijnt.

Een van de grootste verschillen ten opzichte van zijn voorganger is de connectie van de polsbandjes. Het nieuwe design maakt het mogelijk om de polsbandjes heel eenvoudig te verwisselen. Het 1,62-inch scherm heeft een resolutie van 490 bij 192 pixels en het is mogelijk om hierop spelletjes te spelen, zoals flipper of 2048. De fitnesstracker heeft ondersteuning voor maar liefst 150 sportmodi.

Verschillende sensoren kunnen je activiteiten en gezondheid in de gaten houden. Zo kan de Xiaomi Smart Band 8 je hartslag en het zuurstofniveau in je bloed meten, je slaappatroon in de gaten houden en je sportactiviteiten bijhouden. Opvallend genoeg kun je de Xiaomi Smart Band 8 ook om je nek hangen. Uiteraard zijn de mogelijkheden dan wel wat beperkter, omdat voor sommige metingen contact met je huid vereist is.

De accu van de Xiaomi Smart Band 8 gaat tot zon 16 dagen mee. Maak je gebruik van het always-on-display, dan daalt de accuduur naar zo’n 5 dagen. De fitnesstracker is in minder dan een uur weer volledig opgeladen.

In China kost de Xiaomi Smart Band 8 omgerekend zo’n 31 euro. Voor de NFC-versie betaal je omgerekend 37 euro. In Europa zullen we een paar tientjes meer moeten betalen, maar het is nog onduidelijk wanneer de Europese lancering zal plaatsvinden.

