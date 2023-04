Samsung Galaxy A24 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De Galaxy A24 verschijnt in verschillende kleuren op de markt en beschikt opvallend genoeg over een AMOLED-scherm. Een OLED-scherm in deze prijsklasse is vrij uniek.

De Samsung Galaxy A24 is opgedoken op de Vietnamese website van Samsung. Uiteraard worden ook de nodige specificaties vermeld. Zo beschikt de Galaxy A24 over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een U-notch voor een 13MP selfie-camera. De behuizing is gemaakt van plastic en is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Intern vinden we een MediaTek Helio G99-processor, maximaal 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Ook is er ondersteuning voor NFC en Dual-SIM.

Volgens de bron Winfuture verschijnt de Samsung Galaxy A24 eerst in het Midden-Oosten op de markt en volgen daarna enkele Aziatische landen, waaronder Vietnam. Daar krijgt de Galaxy A24 een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 200 euro.

Het is nog onduidelijk of en wanneer de Galaxy A24 in Europa op de markt verschijnt en hoeveel de smartphone hier gaat kosten. De Samsung Galaxy A23 verscheen in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 229 euro.

