Edifier Introduceert WH950NB-koptelefoon Met ANC En Hi-res Audio

Edifier heeft een nieuwe koptelefoon uitgebracht. De Edifier WH950NB is een over-ear koptelefoon met ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking, High Resolution Audio- en Wireless-certificering.

Edifier heeft de WH950NB-koptelefoon uitgerust met 40mm composiet titanium drivers. Deze drivers hebben een frequentierespons tussen 20 Hz en 40 kHz. De ANC-functie geeft gebruikers de keuze tussen windreductie en het blokkeren van omgevingsgeluiden. Voor de ANC-functie maakt de koptelefoon gebruik van vier ingebouwde microfoons.

Verbinden gaat via Bluetooth 5.3 en de ingebouwde gamemodus met een 80ms-latentie moet zorgen voor een zeer beperkte vertraging van de audio tijdens het gamen. Het maken van een verbinding met een Android-apparaat is super eenvoudig dankzij Google Fast Pair. De koptelefoon heeft een accuduur van 34 uur met ANC ingeschakeld of maar liefst 55 uur wanneer je ANC niet gebruikt. Het volledig opladen van de koptelefoon duurt zo’n 1.5 uur.

De Edifier WH950NB is per direct verkrijgbaar voor zo’n 180 euro.

via [hardware.info]