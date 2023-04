“Google Pixel 7a Krijgt Gezichtsherkenning”

Google zal volgende maand de Pixel 7a introduceren en de meeste details over deze smartphone zijn inmiddels al uitgelekt in het geruchtencircuit. De laatste geruchten spreken over de mogelijke aanwezigheid van een gezichtsherkenning-functie.

De Google Pixel 7a is een voordeligere variant van de reguliere Pixel 7. Naar verwachting krijgt de Pixel 7a net als de andere smartphones in de Pixel 7-serie een Tensor G2-processor. Het OLED-scherm is 6,1-inch groot en heeft een 90Hz verversingssnelheid. Daarnaast krijgt de Pixel 7a waarschijnlijk ondersteuning voor draadloos opladen.

De nieuwste berichten zijn afkomstig van tech-insider SnoopyTech. Volgens deze bron krijgt de Google Pixel 7a mogelijk een ‘Face Unlock’-optie. Hierdoor is de smartphone niet alleen te ontgrendelen met een code of een vingerafdruk, maar ook via gezichtsherkenning. Een dergelijke functie is niet uniek, maar ontbrak tot nu toe bij voorgaande Pixel a-smartphones.

Face Unlock is ook aanwezig op de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Google maakt hiervoor overigens alleen gebruik van de selfie-camera. Hierdoor is de gezichtsherkenning-functie minder betrouwbaar dan het ontgrendelen van de smartphone met een vingerafdruk. De functie maakt overigens wel gebruik van machine learning om de gezichtsherkenning iets veiliger te maken.

De officiële introductie van de Google Pixel 7a zal waarschijnlijk plaatsvinden op 10 mei tijdens het I/O 2023-evenement. Naar verwachting krijgt de smartphone een adviesprijs mee van zo’n 500 euro.

via [androidplanet]