JBL Introduceert JBL Tour Pro+: Draadloze Oordopjes Met Adaptive Noise Cancelling

De fabrikant JBL heeft verschillende volledig draadloze oordopjes in zijn assortiment, waarvan wij op de redactie al een aantal hebben kunnen testen. Deze week heeft JBL nieuwe draadloze oordopjes geïntroduceerd onder de naam JBL Tour Pro+. Het gaat om uitgebreide oordopjes met Adaptive Noise Cancelling.

De JBL Tour Pro+ zijn nieuwe “true wireless” in-ear oordopjes die JBL heeft uitgerust met een hoop features, waaronder Adaptive Noise Cancelling-technologie. ANC moet omgevingsgeluiden tegenhouden of juist doorlaten, afhankelijk van wat de gebruiker wil. Ook maken de oordopjes gebruik van Dual Connect + Sync, zodat je zelf kunt bepalen of je het linker, het rechter of beide oordopjes wilt gebruiken. De oordopjes gaan 8 uur mee op één acculading, of 6 uur met Active Noise Cancelling ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 30 uur naar muziek luisteren. Opladen kan via USB-C of draadloos met een Qi-oplader.

De oordopjes zijn zweetbestendig (IPX4) en hebben 3 microfoons voor betere spraakhelderheid. De JBL Tour Pro+ is vanaf mei verkrijgbaar in het zwart voor een adviesprijs van 199,95 euro.