OnePlus Buds 3 Oordopjes Aangekondigd

OnePlus heeft zijn nieuwste setje draadloze oordopjes aangekondigd. De OnePlus Buds 3 is eerste voor de Chinese markt gepresenteerd, maar naar verwachting zal later deze maand de Europese introductie plaatsvinden.

De OnePlus Nord Buds 3 is de opvolger van de Buds Pro 2 en beschikt onder andere over een verbeterde actieve ruisonderdrukking (ANC). Zo kunnen de oordopjes herkennen in wat voor omgeving je zit en de ruisonderdrukking hierop aanpassen. Ook maken de oordopjes nu gebruik van drie microfoons voor een nog betere ANC.

De oordopjes hebben opnieuw een IP55-certificaat gekregen, wat wil zeggen dat de oordopjes gedeeltelijk stof- en waterdicht zijn. De oordopjes zijn uitgerust met een 58 mAh accu en de bijbehorende oplaadcase met een 520 mAh accu. Deze oplaadcase heeft een glimmende afwerking. De oordopjes zijn in China verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart en worden geleverd met verschillende maten rubberen eartips.

Een Europese adviesprijs hebben we nog niet, maar vermoedelijk zal OnePlus dat op 23 januari bekendmaken. De geruchten spreken in ieder geval over een prijskaartje van 99 euro.

via [androidplanet]