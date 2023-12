OnePlus 12 en 12R Komen 23 Januari Naar Nederland en België

OnePlus heeft bekendgemaakt dat op 23 januari twee nieuwe OnePlus-smartphones in Nederland en België worden uitgebracht. Het gaat om de OnePlus 12 en de OnePlus 12R. Het is voor het eerst dat ook de R-serie in Nederland op de markt verschijnt.

De Chinese fabrikant heeft via een persbericht laten weten dat de Europese introductie op 23 januari zal plaatsvinden. Het is opvallend dat we niet alleen de OnePlus 12 te zien krijgen, maar ook de OnePlus 12R. OnePlus heeft de R-serie tot nu toe namelijk nog niet eerder buiten China en India aangekondigd.

De R-serie focust zich meer op het spelen van games en volgens de laatste geruchten beschikt de OnePlus 12R over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. De specificaties van de reguliere OnePlus 12 weten we wel, want deze smartphone is begin december al voor de Chinese markt aangekondigd.

Zo heeft de OnePlus 12 een 6,82-inch OLED-scherm met een resolutie van 3168 bij 1440 pixels en een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Met een felheid van maximaal 4500 nits heeft de OnePlus 12 het felste smartphonescherm tot nu toe. Intern vinden we onder andere een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 5400 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 50MP hoofdlens, een 64MP periscooplens met 3x optische zoom en een 48MP ultragroothoeklens.

