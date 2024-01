“Renders En Specificaties Van Samsung Galaxy A35 Gelekt”

Nadat we eerder deze week beelden deelden van de Samsung Galaxy A55, is in het geruchtencircuit nu ook de Galaxy A35 opgedoken. De gelekte renders tonen de Galaxy A35 in verschillende kleuren en laten duidelijk zien dat de smartphone een moderner design krijgt.

De onderstaande renders laten zien dat het scherm van de Samsung Galaxy A35 nu een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera, inplaats van een druppelnotch zoals op de Galaxy A34. Ook zijn de randen rondom het AMOLED-scherm weer ietsjes dunner.

Verder zien we aan de zijkant net als bij de Galaxy A55 een uitsparing waarin de volume- en power-knoppen zijn geplaatst. De Galaxy A35 beschikt aan de achterkant over een driedubbele rear-camera die volgens de geruchten bestaat uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Verder maakt de Galaxy A35 naar verwachting gebruik van een Exynos 1480-processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De smartphone heeft stereo-speakers en de behuizing heeft een IP68-certificatie gekregen.

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar waarschijnlijk zal Samsung zowel de Galaxy A35 als de Galaxy A55 over enkele maanden introduceren. Op 17 januari zal de Zuid-Koreaanse fabrikant eerst nog de high-end Galaxy S24-serie introduceren.

