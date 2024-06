Jabra Introduceert Elite 8 Active Gen 2 en Elite 10 Gen 2

Jabra heeft deze week een tweede generatie van de Elite 8 Active en de Elite 10 geïntroduceerd. Deze vernieuwde oordopjes komen met een speciale oplaadcase die audio van andere bronnen kan doorsturen naar de oordopjes. Hierdoor kun je de bluetooth-oordopjes ook gebruiken met apparaten die geen bluetooth-ondersteuning hebben.

De Elite 8 Active Gen 2 en Elite 10 Gen 2 worden geleverd met een “LE Audio smart case”. Deze case kun je met een USB- of 3.5mm-kabel aansluiten op een groot aantal audiobronnen, zoals bijvoorbeeld het entertainmentsysteem in het vliegtuig. De oplaadcase zal de audio van deze audiobronnen dan draadloos doorsturen naar de Jabra oordopjes. De Elite 10 heeft ondersteuning voor Dolby Audio, Dolby Head Tracking en Dolby Atmos.

Via een persbericht heeft Jabra de belangrijkste kenmerken en specificaties van beide oordopjes op een rijtje gezet:

Jabra Elite 8 Active Gen 2

– LE Audio smart case voor het streamen van ruimtelijk geluid van fitnessapparatuur en meer;

– Verbeterd ruimtelijk geluid, aangedreven door Dolby Audio;

– Verbeterde Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC). Tot 2 keer effectiever dan Elite 8 Active vorige generatie;

– Nieuwe Natural HearThrough met verbeterde windruisdetectie. Tot twee keer zo effectief als de vorige generatie Elite 8 Active;

– Verbeterde 6-microfoon gesprekstechnologie met windruisbeschermend gaas en ruisonderdrukkingsalgoritme;

– P68-rating waardoor ze stofbestendig, waterdicht en zweetbestendig zijn en bestand zijn tegen een val van één meter. De oplaadcase heeft een IP54-rating waardoor deze stof- en spatwaterdicht is;

– Vleugelloos design met Jabra ShakeGripTM technologie

– Batterijlevensduur tot 8 uur en tot 32 uur met de oplaadcase (met ANC aan)

– Stabiele Smartwatch-connectie***. Ondersteuning door Google Assistant, Swift Pair, Google Fast Pair & Spotify Tap-weergave

– Bluetooth Multipoint verbinding

Jabra Elite 10 Gen 2

– LE Audio smart case voor het streamen van ruimtelijk geluid van TV’s, zowel thuis als bijvoorbeeld in het vliegtuig, en meer;

– Verbeterd ruimtelijk geluid met Dolby Head Tracking en een meeslepende Dolby Atmos-ervaring;

– Verbeterde Jabra Advanced Active Noise Cancellation. Tot 2 keer effectiever dan de vorige generatie Elite 10;

– Verbeterde 6-microfoon gesprekstechnologie met effectieve algoritmes voor ruisonderdrukking;

– Nieuwe Natural HearThrough met verbeterde windruisdetectie. Tot twee keer zo effectief als de vorige generatie Elite 10;

– Rijke bas dankzij de krachtige 10mm luidsprekers;

– Jabra ComfortFit-technologie voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm. Het halfopen ontwerp verlicht de druk op het oor en het zachte siliconen materiaal zorgt ervoor dat de oordopjes de hele dag lekker zitten;

– Batterijlevensduur van 6 uur en tot 27 uur met de oplaadcase (met ANC aan);

– IP57-rating

– Bluetooth Multipoint verbinding

– Snel koppelen, met Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap Playback

De Elite 8 Active Gen 2 is vanaf juni 2024 verkrijgbaar voor €229,- in de kleuren: navy, black en twee nieuwe kleuren: Coral en Olive. De Elite 10 Gen 2 is vanaf juni 2024 verkrijgbaar voor €279,- in de kleuren: Titanium Black, Gloss Black, Cocoa en twee nieuwe kleuren: Denim en Soft White.