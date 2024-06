Voordelige Poco M6 Aangekondigd: Tijdelijk Slechts 149,90 Euro

Poco heeft deze week een nieuwe smartphone aangekondigd. De Poco M6 is een budget-smartphone met een groot scherm en een 108MP camera. Tot 17 juni kun je de Poco M6 bestellen voor slechts 149,90 euro. Na de introductieperiode kost de smartphone 169,90 euro.

De Poco M6 beschikt over een 6,79-inch scherm met een FHD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G91-Ultra processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5030mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 2MP macrolens. 5G-ondersteuning ontbreekt, de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De behuizing van de Poco M6 is 8.3mm dun en heeft een IP53-rating gekregen. Ook is de achterkant voorzien van glas voor een wat luxere uitstraling. De Poco M6 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, paars en zilver voor 169,90 euro (6GB + 128GB) of 189,90 euro (8GB + 256GB). Tot 17 juni kun je op Mi.com/nl echter profiteren van de promotieprijs, waarbij je 20 euro korting krijgt.