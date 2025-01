Samsung Galaxy A12 Krijgt Geen Updates Meer

De Samsung Galaxy A12 was in 2021 wereldwijd de meest verkochte smartphone van het jaar en veel mensen hebben de smartphone nog steeds in gebruik. De software-ondersteuning voor de budget-smartphone is nu echter verlopen, waardoor de smartphone vanaf nu geen updates meer ontvangt.

De Galaxy A12 verscheen eind 2020 op de markt en was een groot succes in 2021. De smartphone draaide uit de doos op Android 10 en kreeg later updates naar Android 11 en Android 12. De Galaxy A12 kreeg vervolgens geen OS-updates meer, maar nog wel beveiligingsupdates. Inmiddels draait de smartphone op firmwareversie A125FXXS6CXJ5, met de beveiligingspatch van oktober 2024.

Heb jij een Samsung Galaxy A12, dan kun je er van uit gaan dat je geen nieuwe updates meer ontvangt. Dat wil echter niet zeggen dat de smartphone onbruikbaar is. De beveiligingspatch van oktober 2024 is vrij up-to-date en Android 12 is nieuw genoeg om alle belangrijke applicaties te draaien. Wil jij echter altijd de nieuwste beveiligingspatches en nieuwste Android-functies, dan is het misschien tijd om een nieuwe smartphone te kopen. De Galaxy A16 is een interessante opvolger in dezelfde prijsklasse.

via [galaxyclub]