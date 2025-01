Lenovo Introduceert 4 Android-tablets

Lenovo heeft zojuist vier tablets geïntroduceerd die draaien op Android. We maken onder andere kennis met de Lenovo Legion Tab, die speciaal is gemaakt voor gamers, en de reguliere Lenovo Tab voor mensen met een klein budget.

Lenovo Legion Tab

De Lenovo Legion Tab beschikt over een 8,8-inch LCD-scherm met een 165Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en ondersteuning voor HDR10. Dankzij de hoge verversingssnelheid is de Legion Tab ideaal om mee te gamen.

Intern beschikt de tablet over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB (ufs 4.0) opslagruimte en een 6550 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Ook heeft de tablet een Legion Coldfront Vapor Chamber die de tablet koel moet houden tijdens lange gaming sessies. De Legion Tab draait op Android 14 met Legion Space. Legion Space is software waarmee je de game-ervaring kunt aanpassen.

De Lenovo Legion Tab is per direct te bestellen via de website van Lenovo voor 549 euro. Bestellingen worden vanaf 13 januari verzonden.

Lenovo Tab

Heb jij een klein budget, dan is de reguliere Lenovo Tab misschien interessanter. De Lenovo Tab verschijnt deze zomer op de markt voor ongeveer 180 tot 190 euro. Hiervoor krijg je een tablet met een 10,1-inch LCD-scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en een piekhelderheid van 400 nits.

De Lenovo Tab beschikt verder over een Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8MP hoofdcamera, een 5MP selfie-camera en een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 15W opladen. De behuizing van de tablet is 7,5mm dun en is voorzien van twee speakers met Dolby Atmos.

Lenovo Idea Tab Pro

De derde tablet van Lenovo is de Lenovo Idea Tab Pro. De Lenovo Idea Tab Pro heeft een 12,7-inch LCD-scherm met een 144 Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2944 bij 1840 pixels, een piekhelderheid van 400 nits en een beeldverhouding van 16:10.

De tablet beschikt over een MediaTek Dimensity 8300-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 10700 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Lenovo heeft nog geen adviesprijs bekendgemaakt.

Lenovo Yoga Tab Plus

Als laatste maken we kennis met de Lenovo Yoga Tab Plus. Deze vrij krachtige tablet beschikt over een 12,7-inch LCD-scherm met een resolutie van 2944 bij 1840 pixels, een 144 Hz-verversingssnelheid en een piekhelderheid van 900 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor in combinatie met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

De accu van de Yoga Tab Plus heeft een capaciteit van 10200 mAh en kan met 45W snelladen. Rondom de behuizing vinden we zes speakers die zijn afgesteld door Harman Kardon en twee 13MP camera’s. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 699 euro.

via [AW]