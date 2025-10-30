Voordelige Nothing Phone (3a) Lite Officieel Aangekondigd

Nothing heeft zijn voordeligste smartphone tot nu toe aangekondigd. We maken kennis met de Nothing Phone (3a) Lite, een smartphone met een adviesprijs van 249 euro. In dit artikel zetten wij alle details op een rijtje.

De Nothing Phone (3a) Lite is alweer de vierde smartphone die Nothing dit jaar heeft uitgebracht. De smartphone heeft een ontwerp dat veel wegheeft van eerdere Nothing-smartphones, met opnieuw een transparante achterzijde. Hierdoor zijn details zowel schroeven en gleuven gewoon zichtbaar. Ook zien we achterop opnieuw drie losse lenzen in de linkerbovenhoek.

De Glyph-interface op de Phone (3a) Lite is dit keer zeer minimalistisch, met nu slechts één lichtbolletje. Je kunt zelf ritmepatronen instellen, zodat je direct weer wat voor soort notificatie je hebt ontvangen.

Het 6,77-inch AMOLED-scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3000 nits. Intern vinden we een Dimensity 7300-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De Nothing Phone (3a) Lite heeft geen ondersteuning voor draadloos laden.

De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 16MP selfie-camera. Volgens Nothing moet een grotere hoofdsensor en verbeterde software zorgen voor betere foto’s in donkere omgevingen.

De Nothing Phone (3a) Lite draait uit de doos op Android 15 en ontvangt drie OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor een adviesprijs van 249 euro (128GB) of 279 euro (256GB).

