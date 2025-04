Kleine Smartwatch Oppo Watch X2 Mini Aangekondigd

Oppo heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. We maken kennis met de Oppo Watch X2 Mini, een kleinere variant van de OnePlus Watch 3 met een 1,32-inch scherm.

De Oppo Watch X2 Mini beschikt over een 1,32-inch AMOLED-scherm en heeft een horlogekast van 43 millimeter. Hiermee is de Watch X2 Mini aanzienlijk kleiner dan de reguliere Watch X2, die in Europa op de markt verscheen als OnePlus Watch 3. Net als de OnePlus Watch 3 draait de Watch X2 Mini op Wear OS en beschikt de smartwatch over twee chipsets. Voor het uitvoeren van zware taken gebruikt de smartwatch de Snapdragon W5 Gen 1-chipset, terwijl de minder zware taken worden afgehandeld door een energiezuinige processor.

Een groot verschil tussen de OnePlus Watch 3 en de X2 Mini is de accucapaciteit. Terwijl de OnePlus Watch 3 beschikt over een zeer groter 631mAh accu, moet de X2 Mini het doen met een 354 mAh accu. Wel heeft de Oppo Watch X2 Mini ondersteuning voor eSIM, iets dat ontbreekt op de grotere variant. Dankzij eSIM ben je altijd bereikbaar, ook wanneer je jouw smartphone niet bij je hebt. Verder heeft de smartwatch ingebouwde GPS, een NFC-chip en verschillende sensoren voor het meten van jouw sportactiviteiten en gezondheid, inclusief de zuurstofsaturatie van je bloed.

De Oppo Watch X2 Mini is in eerste instantie alleen in China uitgebracht. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet. De smartwatch kost in China omgerekend 220 euro excl btw en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

