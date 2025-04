Garmin Vivoactive 6 Met Accuduur Van 11 Dagen Nu In Nederland Verkrijgbaar

Garmin heeft een nieuwe smartwatch uitgebracht in Nederland. De Vivoactive 6 heeft een accuduur van maar liefst 11 dagen en krijgt een adviesprijs mee van 329,99 euro.

De Garmin Vivoactive 6 is in meerdere kleuren verkrijgbaar bij Bol.com en Coolblue. De smartwatch beschikt over een 1,2-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390 x 390 pixels. Het gaat om een Always On-display met Corning Gorilla Glass 3. Intern vinden we verschillende sensoren voor het meten van stress, de hartslag en de bloedzuurstofsaturatie. De accu gaat tot 11 dagen mee, maar met het Always On-display aan gaat de accu maximaal 5 dagen mee.

De Vivoactive 6 geeft gedurende de dag suggesties voor dagelijkse workouts en toont het energieniveau van de gebruiker. Daarnaast kan de nieuwe functie ‘Smart Wake Alarm’ de gebruiker wakker maken tijdens een lichtere slaapfase en moet de stappenteller dankzij een ingebouwde gyroscoop nauwkeuriger zijn dan voorheen. De smartwatch heeft een behuizing van kunststof, met daarom heen een metalen ring. Garmin levert de Vivoactive 6 met een siliconen horlogeband.

via [droidapp]