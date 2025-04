OnePlus Watch 3 Eindelijk Te Koop In Nederland

OnePlus introduceerde de OnePlus Watch 3 in februari van dit jaar, maar door wat problemen is de smartwatch nu pas in Nederland verkrijgbaar. Mensen die de OnePlus Watch 3 nu kopen krijgen 50 euro korting en gratis draadloze oordopjes.

Vlak na de introductie van de OnePlus Watch 3 ontdekten reviewers dat er een hilarische typfout op de achterzijde van de smartwatch te vinden was. Producten uit China moeten verplicht de tekst “Made in China” bevatten, maar op de smartwatch van OnePlus stond de tekst “Meda in China“. Dit was voor OnePlus een reden om de eerste batch smartwatches te vervangen met nieuwe exemplaren. Dit heeft echter wel gezorgd voor een vertraging van twee maanden.

De OnePlus Watch 3 kost in Nederland 349 euro, maar tijdelijk is de smartwatch verkrijgbaar voor 299 euro. Ook krijg je nu de OnePlus Nord Buds 3 Pro ter waarde van 79 euro cadeau. De Watch 3 beschikt over een 1,5-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466 bij 466 pixels en een piekhelderheid van 2200 nits, een 631 mAh accu met een gemiddelde accuduur van zo’n 5 dagen, 32GB opslagruimte, een NFC-chip en twee verschillende chipsets. Voor de zware taken maakt de smartwatch gebruik van de Snapdragon W5 Gen 1-chipse, terwijl de lichtere taken worden uitgevoerd door de energiezuinige BES2800-chipset.