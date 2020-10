Youtube-update Voegt Sneltoetsen, Gebaren en Suggesties Toe

YouTube heeft een update uitgebracht die de gebruiksvriendelijkheid op Android en iOS moet optimaliseren. YouTube doet dit door sneltoetsen, gebaren en suggesties toe te voegen.

Het uiterlijk van YouTube blijft grotendeels gelijk, maar we zien dat YouTube een paar kleine optimalisaties heeft toegevoegd. Zo heeft YouTube verschillende knoppen naar een prominentere plek verplaatst zodat deze toegankelijker zijn. Zo staat de knop voor ‘Ondertiteling’ nu rechtsboven in beeld. Een andere wijzigingen is de positie van de schakelaar voor het automatisch afspelen van video’s. Deze staat nu gecentreerd en bovenaan je scherm.

Daarnaast heeft YouTube de ervaring van hoofdstukken aangepast. Uploaders kunnen met deze functie zelf hoofdstukken toevoegen zodat een kijker snel kan zien waar hij of zij naar zoekt. Sinds de nieuwe update wordt deze functie overzichtelijker doordat YouTube een heldere lijstweergave heeft toegevoegd. Als laatste is het nu mogelijk om een video snel in de ‘Volledig scherm’ modus te openen door met je vinger op de video omhoog te vegen. Met een veeg omlaag sluit je deze modus weer af.

via [androidplanet]