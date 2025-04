Samsung Galaxy A56 Ontvangt Eerste Update

Samsung heeft de eerste update voor de Galaxy A56 uitgerold. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van april 2025 installeert. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date.

De eerst update voor de Samsung Galaxy A56 is 411MB groot en bevat geen nieuwe functies. Wel installeert de update de beveiligingspatch van april, die bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in Android OS en de One UI-schil. Dankzij de april-patch is de smartphone weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. Daarnaast kan de update ook stabiliteitsverbeteringen bevatten.

De update rolt nu uit in Nederland en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A56.

via [androidplanet]