Vierde Generatie Lenovo Legion Tab Krijgt Één Camera

Lenovo heeft de derde generatie van de Legion Tab in januari van dit jaar uitgebracht, maar geruchten over de opvolger duiken nu al op in het geruchtencircuit. Volgens de laatste berichten krijgt de vierde generatie van de Lenovo Legion Tab slechts één camera.

De vierde generatie van de Lenovo Legion Tab is in China opgedoken onder de naam Y700. Deze Y700 is gespot in een teaservideo die Lenovo onlangs heeft gedeeld. We zien de witte variant van de tablet. Deze kleur brengt Lenovo doorgaans alleen uit in het Oosten. Het valt op dat Lenovo een camera heeft weggehaald, waardoor de tablet beschikt over slechts één camera aan de achterzijde. Het scherm is opnieuw 8,8-inch groot.

Veel meer details over de tablet hebben we nog niet, maar een andere teaser spreekt over een “dunnere” en “lichtere” tablet met een nieuwe Snapdragon-processor. Mogelijk gaat het om de Snapdragon 8 Elite-chip. Daarnaast zou zogeheten “AI-gevechtsondersteuning” aanwezig zijn, dat gamers moet ondersteunen tijdens het spelen.

Lenovo zal de vierde generatie van de Legion Tab mogelijk al in mei introduceren voor de Chinese markt, maar in Europa moeten we waarschijnlijk meerder maanden langer wachten.

