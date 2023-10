Samsung Galaxy S23 FE Officieel Geïntroduceerd

Na maanden van geruchten heeft Samsung deze week eindelijk de Galaxy S23 Fan Edition aangekondigd. In dit artikel zetten we alle informatie over de smartphone voor jullie op een rijtje.

De Samsung Galaxy S23 FE is de opvolger van de Galaxy S20 FE en Galaxy S21 FE. Vorig jaar verscheen er geen Galaxy S22 FE op de markt. De Galaxy S23 FE beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie van 1080 x 2340 pixels, een Exynos 2200-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 25W opladen, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

De behuizing van de Galaxy S23 FE bestaat uit aluminium en plastic en heeft een IP68-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartphone stof- en waterdicht is. Ook heeft de smartphone stereo speakers en ondersteuning voor Bluetooth 5.3. De Galaxy S23 FE draait uit de doos op Android 13 met de One UI 5.1-schil.

De Samsung Galaxy S23 FE is verkrijgbaar in de kleuren Mint, Purple, Cream en Graphite. Via Samsung’s eigen webwinkel kun je ook nog kiezen voor een oranje en lichtblauwe uitvoering. In de Benelux moeten we nog tot januari wachten voordat de Galaxy S23 FE verkrijgbaar is, maar de smartphone is vanaf 26 oktober al wel in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Daar krijgt de Galaxy S23 FE een adviesprijs mee van 599 dollar.