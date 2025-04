Introductie Huawei Watch 5 Op 15 Mei

Huawei heeft via een teaser bekendgemaakt dat het bedrijf op 15 mei de Huawei Watch 5 zal introduceren. De aankondiging zal plaatsvinden in de Duitse stad Berlijn.

Op 15 mei zal Huawei de Huawei Watch 5 presenteren. De Huawei Watch 5 is de opvolger van de Watch 4 die in 2023 op de markt verscheen. De fabrikant heeft de onderstaande teaser gedeeld waarin de nieuwe smartwatch te zien is. De Huawei Watch 5 krijgt een ovaal venster aan de zijkant, waarin sensoren zichtbaar zijn. Details over deze sensoren hebben we nog niet.

Aan de zijkant vinden we ook een draaibare kroonwiel, waarmee je eenvoudig door de interface kunt navigeren. De kans is groot dat Huawei op 15 mei niet alleen de nieuwe smartwatch zal introduceren, maar ook een nieuwe fitnesstracker en een nieuw setje draadloze oordopjes.

