Gelekte Renders Tonen Nieuwe Amazfit Smartwatch

Op het internet zijn renders opgedoken van een nog onaangekondigde Amazfit smartwatch. De smartwatch met de codenaam ‘Cheetah’ komt in twee uitvoeringen op de markt, namelijk een reguliere uitvoering en een Pro-uitvoering.

Veel informatie over de smartwatch met de codenaam Cheetah hebben we nog niet, maar de wearables zijn wel van alle kanten te zien op de onderstaande beelden. De smartwatch krijgt een rond scherm, twee bedieningsknoppen en verschillende kleuren bandjes. De Amazfit Cheetah beschikt uiteraard over verschillende sensoren voor het meten van je hartslag, je gezondheid en sportactiviteiten.

Overige informatie hebben we nog niet. Ook is het nog onduidelijk wanneer Amazfit de ‘Cheetah’ smartwatch officieel zal introduceren.

Amazfit Cheetah Pro pic.twitter.com/FKkxtYvERa — Roland Quandt (@rquandt) June 6, 2023

