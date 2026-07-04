Nothing Ear (3a) Wordt Op 7 Juli Aangekondigd

Nothing zal op 7 juli de Nothing Phone (4b) introduceren, maar we krijgen ook de nieuwste draadloze oordopjes te zien. De Nothing Ear (3a) verschijnt in vier verschillende kleuren op de markt.

Via een teaser heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de Ear (3a) op 7 juli om 12.00 uur wordt gepresenteerd. Verdere details over de oordopjes ontbreken nog, maar de teaser vertelt wel in welke kleuren de oordopjes op de markt verschijnen. Consumenten kunnen kiezen voor zwart, wit, geel en roze. Dit zijn dezelfde opvallende kleuren waarin de Nothing Headphone (a) beschikbaar is.

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Ear (3a)

7 July, 11:00 BST



Shot on Nothing

w/ Phone (4b) pic.twitter.com/srMb5bykNe — Nothing (@nothing) June 30, 2026

Specificaties hebben we nog niet, maar naar verwachting gaat het opnieuw om voordelige oordopjes met een adviesprijs van rond de 99 euro. Na de officiële introductie zetten wij alle details van de Nothing Ear (3a) en de Nothing Phone (4b) op een rijtje.

via [AW]