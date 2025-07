Samsung One UI 8 Watch-bèta Beschikbaar Voor Galaxy Watch 7 en Watch Ultra

Er is een nieuwe bèta beschikbaar voor de One UI-software op Samsung smartwatches. Het gaat om de Samsung One UI 8 Watch-bèta voor de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

Heb jij een Galaxy Watch 7 of Watch Ultra en kun je niet wachten op de nieuwste One UI features, dan kun je nu een bèta downloaden van Wear OS 6 met de Samsung One UI 8-schil. Deze update geeft de interface een makeover en installeert verschillende nieuwe functies.

Een van deze nieuwe functies is de Now Bar. De Now Bar is een AI-functie die een handig overzicht aanmaakt met nuttige informatie van je dag. Dit overzicht kan bestaan uit een timer, info over muziek, sport-tussenstanden, navigatie en meer. Daarnaast is het na de update mogelijk om verschillende Samsung-app te verkleinen tot een kwart van het scherm, waardoor je tot vier apps in één beeld kunt zien. Ook zijn er apps beschikbaar die ongeveer de helft van het scherm in beslag nemen. (onderstaande afbeelding van Android Authority).

Hou er rekening mee dat een bèta nog bugs en fouten kan bevatten. Daarom is het installeren van een bèta altijd op eigen risico.

via [androidplanet]