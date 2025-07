Beelden Tonen Slankere Ontwerp Van Samsung Galaxy Z Flip 7

Onlangs deelden wij beelden van de Samsung Galaxy Z Fold 7, die een stuk slanker design krijgt dan zijn voorganger. Nu krijgen we ook de Galaxy Z Flip 7 te zien, die net als zijn grotere broer een wat dunnere behuizing krijgt.

De render van de Samsung Galaxy Z Flip 7 is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Evan Blass. Alhoewel exacte details ontbreken kunnen we uit de render opmaken dat de smartphone een dunnere behuizing krijgt dan de Galaxy Z Flip 6. Er is namelijk minder ruimte beschikbaar tussen de simkaartslot en de rand van het toestel.

Het verschil tussen de Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 6 is overigens minder groot dan het verschil tussen de Galaxy Z Fold 7 en de Z Fold 6. Volgens Setsuna Digital op Weibo zou de Z Flip 7 in gesloten toestand 13,7 millimeter dik zijn. Dit is 1,2mm dunner dan de Z Flip 6, die 14,9 millimeter meet.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Flip 7 zal tijdens een Unpacked-evenement op 9 juli plaatsvinden. Tijdens dit evenement krijgen we ook de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Watch 8-serie te zien.

via [AW]