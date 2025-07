Nothing Headphone (1): Eerste Koptelefoon Van Nothing Officieel Aangekondigd

Nothing heeft deze week niet alleen de Nothing Phone (3) aangekondigd, maar ook zijn eerste koptelefoon geïntroduceerd. De Nothing Headphone (1) heeft net als de smartphones van de Britse fabrikant een wel erg opmerkelijk design.

De Nothing Headphone (1) verschijnt voor 299 euro op de markt en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. De koptelefoon beschikt over ANC, 40mm drivers en zes microfoons én maakt gebruik van AI-technologie om het luistercomfort te optimaliseren. De koptelefoon heeft een maximale accuduur van 80 uur met ANC uitgeschakeld en tot 35 uur met ANC ingeschakeld. De Headphone (1) heeft een frequentiebereik van 20 Hz – 40 kHz en ondersteuning voor Bluetooth 5.3, Dual-device, Android 5.1 en iOS 13+.

Je kunt de Nothing Headphone (1) vanaf 4 juli via nothing.tech bestellen, waarna de reguliere verkoop op 15 juli 2025 van start gaat. Wat vinden jullie van het ontwerp?