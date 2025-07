OnePlus Deelt Nieuwe Details Over OnePlus Nord CE 5

OnePlus zal de OnePlus Nord CE 5 op 8 juli officieel introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast een aantal details over de smartphone gedeeld. Ook krijgen we meer te weten over de Buds 4 oordopjes.

Op 8 juli zal OnePlus verschillende nieuwe producten introduceren, inclusief de OnePlus Nord CE 5. De Chinese fabrikant heeft voor de officiële introductie echter al een aantal details gedeeld. Zo krijgt de smartphone onder andere een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Battery Health Engine en Bypass Charging moeten overhitting en slijtage van de accu voorkomen.

De smartphone maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 8350 Apex-processor en een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie. Met deze camera kun je filmen in 4K met 60fps.

OnePlus heeft ook een aantal details gedeeld van de OnePlus Buds 4. Zo weten we nu dat de oordopjes een accuduur hebben van maximaal 11 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je 45 uur naar muziek luisteren. Je kunt de oordopjes bedienen met veegbewegingen op de aanraakgevoelige behuizing en je kunt de oordopjes met twee apparaten tegelijkertijd verbinden. Ook is de OnePlus Buds 4 voorzien van AI Translation, waarmee je gesprekken in realtime kunt vertalen.

via [droidapp]