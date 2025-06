Nothing Introduceert Op 1 Juli Zijn Eerste Koptelefoon

Nothing is van plan om volgende maand zijn nieuwste smartphone te introduceren, maar de fabrikant komt ook met een ander product. Op 1 juli zal Nothing namelijk zijn eerste headset introduceren, met de naam Nothing Headphone 1.

Nothing CEO Carl Pei heeft via een bericht op X laten weten dat het bedrijf op 1 juli de Nothing Phone 1 zal introduceren. Details over de headset heeft Pei niet gegeven, maar Nothing kennende krijgt de headset een uniek design, met mogelijk extra verlichting zoals de Glyph-interface op de Nothing Phone 2.

Op 1 juli zal Nothing ook de Phone 3 introduceren, die vanaf 12 juli verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 800 pond. Omgerekend komt dit neer op ongeveer 950 euro, maar de officiële europrijs is nog niet bekendgemaakt. Hoeveel de Nothing Headphone 1 gaat kosten is nog onduidelijk.

Just stepped off stage at @sxswlondon, a massive thanks to @lucyhedges for hosting the session.



We discussed how we’ve built @Nothing by breaking the rules:

✖️ No copy-paste features

✖️ No corporate fluff

✔️ Just beautifully bold design, genuine community co-creation, and a… pic.twitter.com/dw90clG8Ea — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2025

via [tweakers]